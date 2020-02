Muore soffocato da un boccone al ristorante, tre giorni in coma

Tragedia a Montecatini, 36enne muore soffocato da un boccone al ristorante. Tre giorni in coma per l’incidente, poi la morte celebrale.

Tragedia a Montecatini, in provincia di Pistoia. Roberto Posillico, di Durazzano, in provincia di Benevento, è morto all’età di 36 anni dopo aver cenato in un ristorante del centro, vittima di soffocamento: qualcosa gli è andato di traverso, e ha ostruito le vie respiratorie. I presenti hanno capito immediatamente la gravità della situazione, e hanno subito chiamato i soccorsi.

Potrebbe interessarti anche –> Britney Spears sotto shock, la cantante in ospedale dopo un incidente

Tragedia a Montecatini: muore soffocato Roberto Posillico

Nonostante il pronto soccorso degli operatori del 118, che sono riusciti a sbloccare l’ostruzione, non c’è stato niente da fare per Roberto. L’uomo è stato portato e ricoverato all’ospedale di Pescia, dove è stato sottoposto a terapia intensiva. Dopo tre giorni di coma è stata riscontrata la sua morte cerebrale.

Potrebbe interessarti anche –> Salvatore Pantaleo, chi è il giovane scomparso a Marsala: ultime notizie

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie di cronaca in tempo reale CLICCA QUI!