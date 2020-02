Tragedia a Montecatini, 36enne muore soffocato da un boccone al ristorante. Tre giorni in coma per l’incidente, poi la morte celebrale.

Tragedia a Montecatini, in provincia di Pistoia. L’operaio Roberto Posillico è morto all’età di 36 anni dopo aver cenato in un ristorante del centro, vittima di soffocamento: qualcosa gli è andato di traverso, probabilmente un pezzo di carne, e ha ostruito le vie respiratorie. L’assenza di ossigeno lo ha indotto in coma. I presenti hanno capito immediatamente la gravità della situazione, e hanno subito chiamato i soccorsi, ma per l’uomo era troppo tardi. Roberto era un operaio originario di Durazzano, paesino in provincia di Benevento, e si era trasferito da qualche tempo a Pistoia per motivi di lavoro.

Nonostante il pronto soccorso degli operatori del 118, che sono riusciti a sbloccare l’ostruzione, non c’è stato niente da fare per Roberto. L’uomo è stato portato e ricoverato all’ospedale di Pescia, dove è stato sottoposto a terapia intensiva. Durante i tre giorni successivi i medici hanno tentato di salvarlo in ogni modo, tenendolo in vita tramite appositi macchinari nonostante la morte celebrale, ma si sono dovuti arrendere ieri pomeriggio, 18 febbraio, quando il suo cuore ha smesso di battere. I familiari di Roberto hanno dato il consenso alla donazione degli organi dell’uomo.

Durazzano in lutto, due morti in poche ore

La piccola comunità di Durazzano è stata sconvolta da due lutti nel giro di poche ore: questa mattina, infatti, è stato rinvenuto il corpo di un altro giovane di 36 anni, morto a causa di un malore avuto mentre era alla guida della sua automobile. L’uomo si trovava nel tratto di strada tra San Salvatore Telesino e Faicchio, e l’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che lo hanno visto privo di sensi nell’abitacolo del mezzo.

