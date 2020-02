La traduttrice romana Maria Cristina De Gregorio protagonista a Chi vuol essere milionario nella puntata di stasera 19 febbraio 2020.

Maria Cristina De Gregorio è la protagonista della puntata di stasera, 19 febbraio, di Chi vuol essere milionario. Sarà la traduttrice appassionata di viaggi di Roma a iniziare la puntata odierna del fortunato quiz show televisivo.

La donna ha già partecipato alla scorsa puntata vincendo 7mila euro nella seconda parte della serata. Da quella cifra riparte stasera, ma deve fare attenzione: ha già utilizzato due degli aiuti a disposizione.

La scalata al milione di euro di Maria Cristina De Gregorio

La traduttrice romana dovrà provare stasera a ripercorrere le orme di Enrico Remigio, il super campione capace di vincere tre settimane fa il milione di euro messo in palio. Certo, non sarà facile per la donna superare gli ostacoli che restano da affrontare per la scalata fino al milione di euro. Nel resto, prima del pescarese, in pochissimi sono riusciti nell’impresa.

Michela De Paoli, Davide Pavesi e Francesca Cinelli i nomi dei tre super campioni di Chi vuol essere milionario prima dell’edizione 2020. L’attuale concorrente è riuscita a rispondere alla settima domanda ed è di fatto a metà percorso, con 2 aiuti già utilizzati, “Chiedi a Gerry” e “50:50”. Oggi tornerà a mettersi alla prova.