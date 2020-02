Maradona choc, si droga in panchina davanti a tutti: ecco il VIDEO

In un video apparso su Twitter si vede Maradona che riceve una busta da un membro dello staff, in molti ipotizzano possa trattarsi di cocaina.

Anche chi non ha mai seguito il calcio è a conoscenza della storia fatta di successi ed eccessi di Diego Armando Maradona. L’ex calciatore è stato escluso dal Mondiale del ’94 quando è stato trovato positivo alla cocaina ed i suoi problemi con la droga sono continuati anche negli anni a seguire. Dopo aver subito alcune operazioni, l’ex “Pibe de oro”, si è disintossicato, ma le voci sui sulle sue abitudini continuano a girare.

Ad alimentarle ultimamente un video condiviso su Twitter. In questo si vede Maradona seduto sulla panchina del Gimnasia La Plata durante un incontro del campionato argentino. Ad un tratto uno dei suoi collaboratori si avvicina e passa a Diego una piccola busta, non si riesce a capire di cosa si tratti, anche perché uno dei calciatori si alza in piedi e copre la visuale della telecamera.

Maradona ha ricevuto droga in panchina?

Secondo chi ha pubblicato il video su Twitter, Kevin (@BrazilianTr3nt), non ci sono dubbi che la busta ricevuta dall’allenatore fosse droga, infatti a commento del breve filmato scrive: “Lo staff tecnico copre Maradona dalla telecamera mentre prende una piccola busta di cocaina”. Come già sottolineato sopra, dalle immagini non è possibile capire quale sia il contenuto della busta ed il fatto che si parli di droga è un’illazione fatta dagli utenti social e da chi ha visto le immagini, che si basa sulla storia di dipendenza dell’allenatore argentino. Potrebbe infatti trattarsi semplicemente di una medicina che l’ex Pibe de Oro deve prendere a causa dei problemi di salute avuti negli anni precedenti.

L’elemento che ha destato maggiore sospetto è il fatto che il calciatore al suo fianco si alzi proprio in quel momento, coprendo la visuale della telecamera. Ma che questo si alzi proprio in quel momento può essere un fatto casuale: com’è possibile infatti che sapesse che solo quella telecamera stava riprendendo la panchina?