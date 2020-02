È una istantanea bellissima quella che riguarda Lamberto Sposini e figlia: lui è ritratto con la giovane Matilda nel suo compleanno, grazie a Mentana.

Lamberto Sposini e la figlia Matilda, che coppia. E tutto grazie ad Enrico Mentana, che coglie al balzo l’occasione per fotografare insieme i due al compleanno di lui. L’ex telegiornalista di Tg1 e Tg5 ha compiuto 68 anni il 18 febbraio, e ha festeggiato con pochi intimi, come da sua abitudine.

Sposini è sempre stato un personaggio indicato come esempio di sobrietà. Ed anche la necessità di dovere restare il più possibile a riposo dopo la malattia che lo ha colpito nel 2011 non gli contente comunque di potere affrontare stress e sforzi eccessivi. Ad ogni modo Lamberto Sposini appare in buona forma adesso, ed il merito è anche di sua figlia che gli trasmette buonumore.

Lamberto Sposini figlia, gli auguri speciali di Enrico Mentana

L’amico Enrico Mentana ha commentato lo scatto che lui stesso ha realizzato, scrivendo: “Padre e figlia, magic moment”. Tra l’altro il direttore del telegiornale di La7 aveva fatto in diretta gli auguri al suo collega ma soprattutto amico al termine del telegiornale della sera di martedì 18 febbraio. Come noto, Sposini venne colpito da ictus poco prima di andare in onda a ‘La Vita in Diretta’ su Rai 1, il 29 aprile del 2011. Da allora si è ritirato dalla scena pubblica, non senza qualche polemica, visto che in diversi nei piani alti sembrano essersi dimenticati di lui. Ma non i suoi ammiratori, che sui social network continuano a ricoprirlo di bei messaggi ogni giorno.

