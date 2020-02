Karim Capuano, che fine ha fatto: il grave incidente stradale

Che fine ha fatto l’ex tronista Karim Capuano: il grave incidente stradale che lo ha reso invalido, quali sono oggi le sue condizioni.

Qualche anno fa, era un amatissimo personaggio televisivo: si tratta di Karim Capuano, ex tronista al programma Uomini e donne di Maria De Filippi.

Da qualche anno, le sue presenze televisive sono decisamente diminuite, ma non solo. L’ex tronista nel 2011 ha un terribile incidente d’auto ed entra in coma: ne esce soltanto mesi dopo.

Il drammatico incidente stradale di Karim Capuano

Quell’episodio gli ha di fatto rovinato la carriera e lui stesso ha spiegato di essere invalido all’80%. Ha passato 16 giorni in coma, ha raccontato in un’intervista, e avrebbe visto Gesù. Un’esperienza che dunque lo ha profondamente cambiato. Dopo mesi di lunga riabilitazione, l’ex tronista si sarebbe ripreso, anche se i segni dell’incidente sono sicuramente visibili. L’incidente avvenne a Velletri: un bus Cotral, immettendosi sulla strada statale Appia, direzione Velletri, si scontrò con la Smart di Capuano.

Da quando è uscito dal coma e ha finito la riabilitazione, l’ex tronista ha cominciato a soffrire di crisi epilettiche e vuoti di memoria. Qualche anno dopo l’incidente, è stato risarcito con oltre un milione di euro per i danni subiti. Lui in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’ spiegò: “Mi è impossibile lavorare, non posso farlo se all’improvviso rischio di crollare a terra, di perdere il controllo della realtà. E’ come se ogni giorno vivessi sulle montagne russe”. Quindi sull’incontro con Gesù: “Non mi ha abbandonato, mi ha tenuto in vita”.