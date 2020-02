Karim Capuano, chi è: carriera e curiosità sull’ex tronista

Carriera e curiosità sull’ex tronista Karim Capuano, chi è: dagli esordi al grave incidente stradale del quale è rimasto vittima anni fa.

Classe 1975, Karim Capuano inizia la sua carriera nel 2001 come tronista al programma Uomini e donne di Maria De Filippi. Successivamente è ospite fisso al programma Buona Domenica fino al 2003, quando abbandona il programma.

Diventa rapidamente un noto personaggio televisivo e partecipa anche alla prima edizione del reality show La talpa classificandosi secondo. La sua popolarità fa sì che venga ‘prestato’ al cinema e alla musica.

Infatti, nel 2006 ha pubblicato il singolo Pallone marcio, successivamente Di sicuro e The Dream. Al cinema invece interpreta alcune pellicole come ‘Il latitante’ di Ninì Grassia e ‘Parentesi tonde’ di Michele Lunella. Nel 2004 diviene ospite fisso alla trasmissione Domenica in. Sempre nello stesso anno conduce Estate sul Due. Successivamente di fatto sparisce dalla televisione.

Il pugliese ha avuto diverse vicissitudini: nel 2008 è stato condannato ad un anno e sei mesi e una multa di 2000 euro per aver aggredito un conducente di taxi a Milano. Tre anni dopo ha un terribile incidente d’auto ed entra in coma: ne esce soltanto mesi dopo. Quell’episodio gli ha di fatto rovinato la carriera e lui stesso ha spiegato di essere invalido all’80%. Il 25 settembre 2013 è stato arrestato per aver aggredito a Guidonia un amico.