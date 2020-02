Irina Lucidi, chi è la madre delle gemelline Schepp rapite dal padre

Stasera a Chi l’ha visto sarà presente Irina Lucidi, la madre delle gemelline Alessia e Livia Schepp, rapite all’età di sei anni dal padre Mathias Schepp.

Stasera mercoledì 19 febbraio alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli. In studio sarà presente Irina Lucidi, la madre delle gemelline Alessia e Livia Schepp, che farà un appello per riaccendere l’interesse sul caso delle sue figlie, scomparse all’età di sei anni, rapite dal padre.

Leggi anche -> Coppia di pedofili violenta cinque bambine e le registra, arrestati

Irina Lucidi, madre delle due ragazze scomparse nel 2011, rivolge un nuovo appello per le figlie che oggi avrebbero 15 anni. Per farlo diffonde una foto dove è stato applicato un processo di invecchiamento digitale per rappresentare l’aspetto che dovrebbero avere oggi le due adolescenti. L’appello è stato lanciato sulla pagina di Missing Children Switzerland, Fondazione che dal 2011 supporta Irina nella sua ricerca.

Il caso agghiacciante delle gemelle Schepp

Alessia e la gemella Livia Schepp all’età di 6 anni sono state rapite dal padre Mathias Schepp, ingegnere svizzero di Saint-Sulpice, vicino Losanna. Le due bambine avevano trascorso il fine settimana col padre, che abitava vicino la casa della moglie Irina Lucidi, dalla quale era separato. Da 30 gennaio Mathias ha fatto perdere le tracce delle bambine. Si presuppone che abbia attraversato la frontiera con la Francia ad Annecy, spostandosi poi a Marsiglia, da dove ha spedito una cartolina all’ex moglie. Sembra possibile che le bambine al momento fossero ancora con lui, in quanto aveva acquistato tre biglietti per il traghetto Marsiglia-Priopiano (Corsica). Il 3 febbraio appare in Italia, a Vietri sul Mare (Salerno), dove alle 23 si toglie la vita, lanciandosi sotto il treno Eurostar Milano-Bari, in transito alla stazione di Cerignola. Davanti alla stazione viene ritrovata la sua Audi A6, ma delle bambine nessuna traccia.

Leggi anche -> Bambino morto | fatale incidente tra auto e tir | aveva 21 mesi

“Le ho uccise, le bambine riposano in pace, non hanno sofferto. Non le rivedrai più“, queste le parole nella lettera all’ex moglie Irina trovata nella casa di Schepp di Saint-Sulpice. Nonostante questo messaggio, però, Irina Lucidi non ha mai perso la speranza che le sue figlie possano essere ancora vive e continua a lottare per poterle ritrovare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!