Grande Fratello Vip | Zequila cede ad Asia Valente | VIDEO

Antonio Zequila estasiato da Asia Valente: al Grande Fratello Vip 4 lui spalma la crema a lei in piscina, e la ragazza sfodera tutta la sua sensualità.

Al Grande Fratello Vip 4 l’ingresso nella casa delle tre fiammanti Asia Valente, Sara Soldati e Teresanna Pugliese ha decisamente ravvivato la situazione. Lo ha ben compreso Antonio Zequila, che ha avuto a che fare proprio con la prima.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, fan in allarme: “Antonella Elia è sparita”

Galeotto fu un bagno in piscina, che ha portato l’attore ad avere un contatto ravvicinato con la bombastica bionda. Lei gli chiede di spalmarle la crema, proprio in parti del suo corpo che più si fanno notare. E Zequila accetta, cercando al contempo di non scoprire i propri istinti.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta: “Resto solo per i soldi” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Zequila, Asia Valente lo provoca così

Infatti lo vediamo agire con una mano e con il volto ben concentrato su ciò che sta facendo. Lui poi la guarda anche alquanto estasiato mentre Asia Valente balla in acqua. Lui le dice: “Con quel costume giallo sembri Titti”. E la ragazza sorride maliziosa. Poi si rivolge alle tre ragazze dicendole che hanno veramente portato freschezza ed entusiasmo nella casa del Grande Fratello Vip 4. “Tutte cose che mancavano”.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip | Patrick contro la Elia | “Crotalo” VIDEO

GUARDA IL VIDEO