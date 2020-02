Grande Fratello Vip, Sara Soldati regala una doccia bollente al pubblico

Mentre Clizia si lascia andare ad una crisi per la storia con Ciavarro, la regia del Grande Fratello Vip si sofferma sulla doccia di Sara Soldati.

Conclusa la tormentata permanenza di Serena Enardu nella casa del GF Vip, a prendere la scena è stata Clizia Incorvaia. L’influencer, infatti, ha cominciato a domandarsi se l’aver ceduto ai propri sentimenti per Paolo Ciavarro sia stata una scelta giusta. Nei primi giorni del reality, infatti, aveva fatto presente a tutti che la sua situazione personale era delicata e che essendoci una separazione in atto una relazione avrebbe complicato tutto.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip | Zequila cede ad Asia Valente | VIDEO

Parlando con Licia, Adriana e Pago, questa infatti dice: “Ho una figlia, sono più grande, c’ho una separazione, sono sicura che mia madre stia pensando che io sia una ragazzina, che mi starà giudicando”. In seguito aggiunge: “Forse dovrei essere più forte dal punto di vista razionale e decidere di non vivere delle cose per proteggerle altre. Non siamo delle bestie che dobbiamo assecondare i nostri sentimenti”.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, fan in allarme: “Antonella Elia è sparita”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sara Soldati offre al pubblico la prima doccia hot del suo GF Vip

Ad aggiungere pepe alle dinamiche ormai consolidate all’interno della casa, in queste ore ci stanno pensando due delle ragazze entrate lunedì con la speranza di diventare concorrenti. Asia Valente ha giocato e sedotto il buon Antonio Zequila mostrando il suo fisico perfetto in piscina. L’attore non si è riuscito a trattenere ed è caduto in tentazione. Anche Sara Soldati ha già messo in mostra il proprio fisico statuario in piscina e ieri ha concesso al pubblico del reality la prima doccia hot della esperienza nella casa più spiata d’Italia. Sara non ha fatto nulla di particolare, anzi il bikini che aveva indosso era abbastanza casto, ma le sue forme abbondanti hanno fatto sì che il suo momento di relax alzasse la temperatura a chi stava guardando.