Giulia Montanarini: l’ex tronista incinta a 44 anni – VIDEO

L’ex tronista di ‘Uomini e donne’, Giulia Montanarini, è incinta a 44 anni, le sue rivelazioni al settimanale ‘Diva e donna’: “È femmina”.

La 44enne Giulia Montanarini, ex letterina di Passaparola ed ex tronista di Uomini e donne, è al quarto mese di gravidanza. Lo ha rivelato lei stessa al settimanale ‘Diva e donna’.

“Ho sempre voluto diventare mamma e con altri fidanzati quando ero più giovane ci avevo provato con molta determinazione. Ma forse non eravamo compatibili”, ha detto la donna, che da 5 anni ha una relazione col compagno Gianmaria, medico di Roma.

Giulia Montanarini ha poi aggiunto: “È femmina. L’ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale. Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili. Ma sono felice e non vedo l’ora che arrivi luglio per vederla. Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso…”. Classe 1976, ex nuotatrice, l’ex tronista ha lavorato con successo nel mondo della moda, ben prima di approdare in quello televisivo. Due matrimoni falliti alle spalle, ha partecipato nel 2011 al programma condotto da Maria De Filippi.