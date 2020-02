Gabriel Garko e Gabriele Rossi insieme a S. Valentino: ritorno di fiamma?

La crisi sentimentale tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi potrebbe essere stata superata: ecco cos’è successo nel Giorno degli Innamorati.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi di nuovo insieme? Negli ultimi tempi si è sussurrato di un allontanamento tra i due. Ma il sempre informatissimo magazine Chi ha paparazzato i due statuari attori a Roma, insieme nel giorno di San Valentino, seduti a un tavolino della Caffetteria Mazzini nel quartiere Prati. “I due hanno ritrovato l’antica complicità”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Insomma, pare proprio che tra loro ci sia di nuovo del tenero.

Il romantico incontro tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi

Secondo quanto riferisce Chi, Gabriel Garko e Gabriele Rossi “si sono incontrati per passare insieme il 14 febbraio e forse anche per allontanare quelle nubi che sembravano essersi addensate sulla loro amicizia. Da parecchi mesi i due erano inseparabili, anche sui social, ma poi c’è stato un black out. Proprio quando Chi, poco tempo fa, aveva sorpreso Rossi a Milano in compagnia di Lorenzo Licitra, il vincitore di X Factor 11″.

Il settimanale ricostruisce poi i fatti recenti legati alla situazione dei due attori e del cantante: “L’attore (Rossi, ndr) e il cantante avevano trascorso nella città lombarda due giorni… Ma ora le foto raccontano che tra Garko e Rossi è tornato il sereno: come testimonia il mazzetto di mimosa che si sono scambiati in segno di ritrovata amicizia”.

Vale la pena di ricordare che Garko ha definito Rossi in tempi non sospetti il “suo amico molto speciale”. E di recente, a proposito del suo orientamento e dei suoi “gusti” sessuali, ha dichiarato in un’intervista con Pierluigi Diaco: “Se io ho dei gusti particolari e a te questa cosa fa vomitare o non ti piace, in ogni caso per me è la ‘normalità’ e per te no”…

