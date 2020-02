Francesca Alotta racconta il dramma: “Un figlio perso e ora il cancro”

Francesca Alotta sta affrontando uno dei momenti più duri della sua vita: ha perso un figlio e ora lotta contro il cancro.

“Ho perso mio figlio. Adesso ho un cancro”: con queste parole Francesca Alotta ha raccontato il suo dramma personale a Vieni da me. La cantante di Non amarmi, il brano che le valse la vittoria a Sanremo con Aleandro Baldi nel 1992, ha parlato con una commossa Caterina Balivo di alcuni momenti molto duri della sua vita, a partire dalla perdita di un bambino.

Leggi anche –> Francesca Alotta, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il calvario segreto di Francesca Alotta

Proprio dopo la vittoria sanremese Francesca Alotta si è sposata ed è rimasta incinta. Ma l’uomo che l’ha resa mamma non era quello giusto per lei. “Io ero innamorata persa – ha raccontato lei stessa -, però, purtroppo non sempre si può avere tutto quello che desideri. Io aspettavo un bambino e l’ho perso perché avevo scoperto che aveva un’altra situazione. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e dopo l’ho lasciato”.

Non solo. Francesca Alotta infatti ha poi scoperto che per lei sarebbe stato difficile avere altri figli: “Per me è stato complicato perché io sono nata mamma e ho capito che il mio percorso è essere mamma di più bambini. Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio”.

Nella vita di Francesca Alotta ci sono altri due amori finiti male: mentre partecipava ael reality Music Farm il suo allora fidanzato svuotò il conto cointestato, e un altro ragazzo cui si era legata si sarebbe rivelato uno stalker. Ora, però, l’artista è alla prese con la battaglia più importante, quella contro il cancro. “Ho capito – ha concluso – che devo vivere nel modo giusto ogni attimo della mia vita”. Una lezione di cui tutti possono e dovrebbero far tesoro.

Leggi anche –> Francesca Alotta: grave perdita per la cantante di ‘Ora o mai più’

EDS