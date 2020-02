Francesca Alotta, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Chi è Francesca Alotta, carriera e curiosità sulla cantante, dagli esordi a Sanremo con Aleandro Baldi al ritorno a ‘Ora o mai più’.

Nata nel 1963, Francesca Alotta è figlia d’arte, essendo figlia del cantante lirico Filippo Alotta, scomparso nel 2003. Dopo avvii in cui ha collaborato con altre artiste e come componente de Le Compilations, gruppo musicale per Domenica in a fine anni Ottanta, arrivano i primi successi.

Nel 1991 vince il Cantagiro con Chiamata urgente, ma soprattutto l’anno dopo conquista Sanremo nella sezione “Novità” con Non amarmi in coppia con Aleandro Baldi.

Esce il suo primo disco e col brano Fragilità torna al Cantagiro. Ma è soprattutto Non amarmi a diventare rapidamente un classico della musica italiana. Nel 1993 partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con Un anno di noi e pubblica l’album Io e te. Arriva a partecipare a Domenica in come ospite musicale fissa assieme a Fiordaliso. Negli stessi anni, esce dai confini nazionali, con tour che arrivano in Giappone e a Cuba. Sull’isola caraibica, resta per diversi mesi in vetta alle classifiche con Yolanda, in duetto con Augusto Enriquez dei Moncada.

Successivamente, partecipa come ospite musicale a Buona Domenica. Nel 1997 esce Buonanotte alla luna, in cui collabora con artisti come Demo Morselli, Federico Salvatore e Loredana Bertè. Con quest’ultima duetta in …e la luna bussò, un classico della cantante calabrese. Sparisce dal panorama musicale per diverso tempo, salvo rare apparizioni, come quando nel 2004 partecipa al talent show Music Farm condotto da Amadeus. Nel 2018 pubblica il singolo Anima sola, in duetto con il cantautore Mauro Pina, e vince il Premio AFI alla carriera. Nello stesso anno, partecipa alla prima edizione di Ora o mai più, il nuovo talent show di Rai Uno, dove presenta un suo nuovo inedito. In un’intervista, ha raccontato le difficoltà della sua vita: “Ho avuto poi un periodo della mia vita di vicissitudini personali molto gravi: la morte di mio padre, la perdita di un figlio, la malattia di mia mamma”.