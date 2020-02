Firenze | donna morta in hotel | ricercato un italiano

Un uomo di nazionalità italiana risulta attualmente ricercato per il caso della donna morta ritrovata in un hoterl di Firenze. I due erano nella stessa camera.

Le forze dell’ordine indagano sul ritrovamento di una donna morta in un albergo a Firenze. La vittima aveva 51 anni ed era di nazionalità tunisina. I carabinieri, a seguito di una indagine preliminare, hanno appreso dal personale dell’hotel che la stessa donna morta aveva preso una stanza assieme ad un uomo nella giornata di lunedì 17 febbraio.

Ora di questo individuo non vi è traccia ed i militari sono impegnati nelle sue ricerche. Una prima osservazione del cadavere mostrerebbe anche dei segni all’altezza del collo della vittima. Cosa che lascia presupporre come la persona latitante possa a questo punto essere fortemente indiziata di omicidio.

Donna morta, la scoperta del corpo fatta da un dipendente dell’albergo

Nelle prossime ore verrà svolta una autopsia ufficiale per stabilire le cause del decesso. L’albergo in questione si trova nel pieno centro storico del capoluogo toscano, in via San Zenobi. La zona sorge a non molta distanza dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Assieme ai carabinieri hanno raggiunto il posto anche gli uomini facenti parte del reparto scientifico. In base a quanto si apprende, il ricercato è di nazionalità italiana. Il ritrovamento del corpo ha avuto luogo alle ore 10:00 del 19 febbraio 2020, da parte di un dipendente.

