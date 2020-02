Finanziere morto | il corpo trovato in mare presso Brindisi

I carabinieri indagano sulla vicenda relativa al ritrovamento del cadavere di un finanziere morto. Il corpo galleggiava vicino agli scogli a Fasano.

È mistero sul ritrovamento del corpo di un finanziere morto a Savelletri, in provincia di Brindisi. Della vittima si conoscono le iniziali, C. C., e l’età, 54 anni. Il suo cadavere è affiorato dalle acque antistanti la località pugliese. Lui non risultava più in servizio con le Fiamme Gialle.

La scoperta del corpo è avvenuta nel pomeriggio di martedì 18 febbraio 2020, non lontano dagli scogli. Sono stati alcuni residenti del posto ad accorgersi del fatto. Il recupero dei resti dell’ex finanziere morto è avvenuto ad opera dei Vigili del Fuoco di stanza ad Ostuni, coadiuvati dai sommozzatori di Bari. Presente anche il personale sanitario del 118, che ha preso atto dell’avvenuto decesso dell’uomo, avvenuto presumibilmente già da diverse ore.

Finanziere morto, si pensa all’incidente oppure al suicidio

L’uomo risultava sposato e residente nel Nord Italia, dove aveva trovato lavoro come operaio. Una prima ipotesi riguardo alla morte potrebbe essere spiegata con un incidente accidentale che ha coinvolto la vittima. Il 54enne potrebbe infatti essere scivolato dagli scogli ed essere incappato in problemi seri che gli avrebbero impedito di mettersi al sicuro. Resta però viva anche la ben più macabra pista della morte volontaria, con un suicidio messo in atto dall’uomo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Fasano, in provincia di Brindisi.

