Eros Ramazzotti beccato con la nuova fiamma, scopriamo chi è

Eros Ramazzotti ha voltato pagina, dopo la separazione con Marica Pellegrinelli ha trovato una nuova fidanzata con la quale è stato pizzicato a Miami.

Lo scorso luglio la storia tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si è conclusa dopo un lungo matrimonio. I due hanno deciso in modo consensuale e per amore dei figli hanno mantenuto rapporti cordiali. Da quel momento si è parlato di nuove relazioni per la modella, ma non per il cantante romano. Questo almeno fino a questa settimana, quando i sempre vigili paparazzi del settimanale ‘Chi‘, non hanno beccato l’artista in compagnia di una nuova fiamma.

Leggi anche ->Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma tra i due

A riportare la notizia è il sito online ‘Tgcom 24′, che illustra un’anteprima dell’articolo completo in uscita nel nuovo numero del settimanale scandalistico. A parlare, però, sono soprattutto le foto: Eros di fa abbracciare dalla nuova compagna, ma passa del tempo con lei anche a mare, dove i due si divertono a giocare con gli schizzi d’acqua. Ma chi è questa ragazza che ha rubato il cuore di Eros nella splendida cornice di Miami?

Leggi anche ->Tatiana Kotova, chi è la miss che balla con Eros Ramazzotti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

A rivelare l’identità della nuova fidanzata di Eros Ramazzotti è sempre il settimanale ‘Chi’. Si tratta di Valentina Bilbao, una pittrice venezuelana. L’artista è anche una grande fan del cantante romano, lo ascolta spesso quando deve trovare l’ispirazione per dipingere. I due si sono incontrati proprio sulla spiaggia di Miami, dove la ragazza ha trovato il coraggio per avvicinarlo e confidargli la propria ammirazione. Ecco il racconto riportato da ‘Tgcom 24‘: “Il primo passo lo ha fatto Valentina. Sulla spiaggia di Miami è andata da Eros Ramazzotti e gli ha raccontato la sua storia, fa la pittrice e mentre dipinge ama ascoltare la musica del cantante italiano”.