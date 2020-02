Diletta Leotta, pubblicata una foto da piccola: il dettaglio non sfugge ai fan

Diletta Leotta, pubblicata una foto da piccola: il dettaglio non sfugge ai...

La conduttrice televisiva Diletta Leotta ha pubblicato poco fa dei nuovi scatti sul suo profilo di Instagram, in alcune di queste foto è molto piccola. Un dettaglio incuriosisce i fans.

Diletta Leotta è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, ha recentemente affiancato Amadeus nella conduzione della settantesima edizione del Festival di Sanremo ed è una delle conduttrici storiche di Dazn. La conduttrice ha recentemente condiviso sul suo profilo di Instagram, un post dedicato ai suoi fratelli. Nelle foto appare anche da bambina e i fans sono stati incuriositi da alcuni dettagli emersi dalle foto.

Sul suo profilo di Instagram Diletta Leotta conta oltre 6 milioni di followers. Bellezza mozzafiato, la famosa conduttrice sportiva di Dazn che ha partecipato alla conduzione del Festival di Sanremo, è una donna bellissima. Diletta ha scelto di dedicare un post ai suoi fratelli maggiori Ambra e Mirko Manola, condividendo delle foto del passato, accompagnando il post da una didascalia molto dolce. “Amo questa foto perché in ogni momento importante della mia vita siete sempre al mio fianco a sostenermi e darmi forza con lo stesso sorriso, gli stessi occhi e quell’amore che ci lega da sempre“. Nel primo scatto i fratelli sono insieme a Diletta in camerino, nelle altre foto sono bambini insieme a loro madre.

Il dettaglio sconvolgente

I followers di Diletta Leotta sono rimasti meravigliati da un dettaglio. Nonostante nelle foto pubblicate Diletta abbia età diverse, i fans hanno notato come la donna abbia la stessa espressione negli occhi di quando era bambina. Lo stesso sguardo vivace e dolce al tempo stesso, che con il tempo non è mutato per la bella Diletta Leotta.

