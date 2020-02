Craig Warwick: chi è il sensitivo e personaggio televisivo

Chi è il sensitivo e personaggio televisivo Craig Warwick: carriera e curiosità, partecipazioni a programmi televisivi e problemi di salute.

Nato a Londra nel 1952, Craig Warwick è nel nostro Paese dal 2009: ha spesso parlato in trasmissioni televisive delle sue doti di sensitivo. Ha collaborato molti anni fa con Lady Diana e successivamente con l’attrice Kate Winslet.

Leggi anche –> Craig Warwick, l’allarme dall’ospedale: “Pregate il mio angelo”

Tra le trasmissioni a cui ha preso parte in questi anni ci sono “Festa italiana” e “Pomeriggio sul 2” entrambi in onda sui canali Rai, oltre a “Pomeriggio Cinque” storico programma condotto da Barbara D’Urso.

Leggi anche –> Craig Warwick, il sensitivo a Pomeriggio 5: “Ho rischiato di morire”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Craig Warwick

In collaborazione con Caterina Balivo, nel 2011, esce “Tutti quanti abbiamo un angelo”, edito da Rizzoli. Diverse sono le sue pubblicazioni in questi anni, che lo fanno conoscere a un pubblico sempre più vasto. Nel 2018 partecipa al reality show ‘L’Isola dei Famosi’, una partecipazione che gli consente di avere ancora maggiore visibilità. Finisce al centro di una lunga polemica per alcune frasi omofobe.

Nei mesi scorsi, il sensitivo è finito in ospedale e dopo diverse settimane dall’accaduto ha spiegato di aver avuto a che fare con una grave forma di trombosi. “Le cose non erano semplici e questo lo capivo benissimo e capivo anche che potevano esserci brutte sorprese”, ha spiegato.