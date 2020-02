Bugo risponde a Morgan dopo l’appello fatto a Live Non è la D’Urso. Tra ospitate e litigi, la polemica non sembra intenzionata a concludersi.

Non si è ancora conclusa la lite tra Bugo e Morgan, che dalla fine del Festival di Sanremo 2020 va avanti a suon di botta e risposta: dopo la squalifica dal concorso, i due cantanti non hanno mai smesso di attaccarsi e rispondersi durante le presenze ai vari programmi televisivi. Se da un lato c’è Bugo, da subito accolto a braccia aperte da Mara Venier, Morgan è stato protagonista indiscusso delle ultime puntate di Live Non è la D’Urso, dove non ha peso occasione di raccontare a gran voce la sua versione dei fatti. Se Bugo appare pubblicamente più riservato e schivo sulla questione, dedicando maggiore attenzione alla promozione del suo disco, Morgan sembra trovarsi molto a suo agio in tv, dove tra ospitate, scontri e liti di vario genere, ha trovato spazio per continuare ad alimentare le polemiche sull’accaduto.

Potrebbe interessarti anche –> Lite Bugo, Morgan alimenta la polemica con un gesto clamoroso – VIDEO

L’appello di Morgan a Bugo durante Live Non è la D’Urso: “Chiedi scusa”

Durante la sua ultima apparizione nello studio di Barbara D’Urso, Morgan ha deciso di lanciare un appello di riconciliazione a Bugo, sostenendo di soffrire molto per l’accaduto e di desiderare la pace con il vecchio amico. Marco Castoldi, nome all’anagrafe di Morgan, ha invitato il vecchio amico a chiedere scusa: “Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te” ha detto, “poi torniamo a cantare insieme”. Ma perché Bugo dovrebbe chiedere scusa a Sergio Endrigo? Morgan sostiene che sia stata “Canzone per te”, il brano di Endrigo con cui il duo ha partecipato alla serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, il pomo della discordia: il cantante sostiene che l’amico l’avrebbe completamente rovinata durante l’esibizione, per via di una pessima interpretazione

Bugo risponde all’appello di Morgan: “Non ho intenzione di fare pace”

Dopo la particolare richiesta di Morgan, Bugo ha risposto durante la sua partecipazione al programma radiofonico “Un Giorno da Pecora” di Rai Radio1, stuzzicato dai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire “Facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo”, ha detto Bugo. “Io non devo chiedere scusa a Endrigo. Non è un patrimonio di Morgan, ma dell’umanità. Chiedere una cosa così, dopo dieci giorni, la trovo una cosa imbarazzante”. E ha continuato “Ora non ho intenzione di far pace, la cosa è stata così grande che non basta andare in tv e dire “ti voglio rivedere”. Se mai risolverò questa cosa, in futuro, lo farò in privato”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!