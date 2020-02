Britney Spears sotto shock, la cantante in ospedale dopo un incidente

La cantante americana Britney Spears è finita in ospedale in seguito ad un incidente: a tranquillizzare i fan preoccupati ci pensa il fidanzato.

Gli ultimi anni non sono stati semplici per Britney Spears. L’ex prodigio della musica mondiale, infatti, ha vissuto un periodo buio dovuto anche alle problematiche relazionali con il padre. Di recente la cantante si è volontariamente sottoposta ad un ricovero psichiatrico che è durato un mese. Sembrava che questo fosse bastato per recuperare la serenità ma così non è stato.

Se da un lato ci sono le questioni legali, con il padre che ha chiesto al tribunale di Los Angeles un’estensione della sua conservatorship anche in altri Stati che non siano la California, dall’altro c’è un piccolo incidente che la costringerà a rimanere ferma per un periodo. Pare infatti che la cantante si sia rotta il piede mentre faceva ciò che ama di più nella vita: ballare.

Britney Spears si frattura il metatarso, il fidanzato: “Tornerai più forte”



A condividere su Instagram la notizia dell’incidente è stato il fidanzato della cantante, Sam Asghari. Il ragazzo ha pubblicato un paio di foto dall’ospedale, una in cui si vede il gesso alla gamba di Britney e l’altra in cui i due sorridono. Questo ha anche rassicurato i fan dell’artista, spiegando che non si tratta di nulla di grave e augurandole una pronta guarigione: “Quando rompi qualcosa tende a guarire più forte soprattutto se sei la mia ragazza. La mia leonessa si è rotto il suo osso metatarsale sul piede facendo ciò che ama, ballare. Le auguro il miglior recupero in modo che possa saltare, correre e ballare ancora”.