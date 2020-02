Amici 19, Albano e Romina Power ospiti al Serale: le anticipazioni

Il Serale di Amici 19 è alle porte e arrivano le prime anticipazioni sugli ospiti che saranno presenti nella puntata. Tra questi spuntano i nomi di Albano e Romina Power.

L’edizione di Amici 19, programma di Maria De Filippi, sta arrivando alla sua fase finale del tanto atteso Serale. Nelle scorse edizioni, solitamente, durante le ultime puntate del pomeridiano venivano sempre annunciati i nomi degli ospiti che sarebbero stati presenti al Serale, ma per quanto riguarda quelli di quest’edizione ancora non ci sono notizie certe. Per ora la certezza riguarda solo la cantante Nyv, il ballerino Nicolai, la cantante Giulia, il ballerino Valentin, la cantante Gaia, i ballerini Javier e Talisa, che hanno già ottenuto dai professori della scuola di Amici la maglia verde per il Serale. Mancano ancora 3 nomi per completare, però, le squadre per il Serale.

Non si sa ancora quali saranno gli ospiti o i giudici presenti alla prima puntata del Serale, qualche ora fa però il conduttore Vito Diomede, ha pubblicato su Facebook un video con il cantante Albano, in cui parlano dei suoi impegni televisivi. Albano avrebbe dovuto presenziare a una serata in provincia di Bari, ma ha dovuto rimandare. “Devo dare una notizia che è molto piacevole per me, nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di queste capita il 28 febbraio“, così commenta Albano.

Il 28 febbraio è proprio il giorno in cui inizierà il Serale di Amici, ma ci sarà anche La Corrida su Rai 1. Non è chiaro a quale delle due trasmissioni potrebbe partecipare Albano, ma il conduttore Vito Diomede ha parlato esplicitamente di Amici: “Notizia esclusiva!! Albano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi“. Non è chiaro se la super coppia famosa farà parte degli ospiti della trasmissione o se, invece, saranno dei giudici.

