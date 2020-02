Wanda Nara stupisce tutti: “Ecco a che ora mi sveglio per lavorare”

Checcé ne dicano i suoi detrattori, Wanda Nara era e resta una gran lavoratrice: le sue “levatacce” mattutine ne sono la prova.

Dopo le critiche Wanda Nara passa al contrattacco. Durante il Grande Fratello Vip 2020, dove occupa la poltrona dell’opinionista a fianco del collega Pupo, la moglie di Mauro Icardi è stata presa di mira perché ha affermato di dover lavorare per mantenere i suoi figli. Dichiarazione secondo molti poco credibile, vista anche la remunerativa professione del consorte calciatore. Ne è seguito un putiferio cui ora si aggiunge la replica della diretta interessata, la quale sottolinea di essere una donna molto impegnata a livello lavorativo, tanto da svegliarsi anche alle quattro del mattino per far fronte ai suoi tanti impegni.

Wanda Nara risponde ai suoi detrattori

“L’educazione dei figli è al primo posto: Io sono convinta che si insegni tutto con l’esempio e nulla con le parole” ha dichiarato Wanda Nara in un’intervista a Chi in edicola domani, mercoledì 19 febbraio. “Il mio desiderio è che i miei figli abbiano una carriera, un lavoro, un’indipendenza. Da grandi dovranno rispettare il denaro e per farlo devono sapere quanto costa averlo”.

Quindi il chiarimento sui suoi impegni professionali: “È vero, sono sposata da sette anni con Mauro, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni… – puntualizza Wanda Nara -. Ma io mi sveglio anche alle quattro della mattina per una campagna pubblicitaria. E Mauro mi dice: ‘Non ci credo’. A me, a fronte di tutto quello che è successo nella vita, viene difficile dire di no a una proposta di lavoro, ho vissuto altri anni e altri tempi”. A buon intenditore.

