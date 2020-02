A Pechino Express 2020, dopo i concorrenti eliminati nella scorsa puntata, continua l’avventura Le Stagioni dell’Oriente: cosa accadrà oggi, 18 febbraio

La coppia formata da Marco Berry e Ludovica Marchisio è stata eliminata già nella prima puntata di Pechino Express 8 Le Stagioni dell’Oriente. Il rapporto fra i due è apparso presto come litigioso per alcuni versi irrisolto. Il reality andrà in onda stasera a partire dalle ore 21.20 su Rai 2.

Cosa accadrà questa sera a Pechino Express Le Stagioni dell’oriente? Scopriamolo insieme.

Pechino Express 2020 riparte dopo l’eliminazione della coppia Padre – figlia

I vincitori di tappa, i Gladiatori Marco Mazzocchi e Max Giusti hanno scelto di mettere a rischio gli ultimi in gara, ossia Marco Barry e sua figlia Ludovica. I due hanno lasciato il reality perché come svelato dal conduttore, la busta nera di Pechino era eliminatoria. Ora le 9 coppie in gara dovranno ripartire per vincere la seconda tappa. Dal porto della costa orientale della Thailandia i concorrenti dovranno raggiungere Hua Hin (a 486 km di distanza). Gli avventurieri passeranno per Wat Kao Chong Kaeo, il tempio buddista famoso per essere la dimora di scimmie selvatiche. Solo la coppia vincitrice accederà di diritto alla terza puntata dell’adventure game e avrà anche una ricompensa.

I perdenti dovranno abbandonare la competizione?

Le coppie concorrenti di Pechino Express: Gli Inseparabili

Valerio e Fabrizio Salvatori I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi I Guaglioni

Gennaro Lillio e Luciano Punzo I Gladiatori

Max Giusti e Marco Marzocchi I Palermitani

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Mamma e Figlia

Wendy Kay e Soleil Sorge Le Figlie D’Arte

Vera Gemma e Asia Argento Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

