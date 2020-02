Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anteprima video di oggi 18 febbraio

La finale di La Pupa e il Secchione 2020 andrà in onda stasera in televisione e stupirà per il suo epilogo col botto: le anticipazioni e il video anteprima

La Pupa e il Secchione e Viceversa approda stasera al gran finale.

I colpi di scena in questa serata in tv saranno tantissimi e le quattro coppie rimaste in gara sapranno darsi filo da torcere.

Il reality inizierà alle ore 21.25 su Italia 1.

Scopriamo insieme cosa accadrà in puntata.

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2020, la finale

Questa sera in tv vedremo la finale di La Pupa e il Secchione e Viceversa, una puntata più hot del solito (se possibile…).

Ci attendono baci calienti, nudi integrali e prove che porteranno a grandi risate. I concorrenti abbandoneranno ogni freno inibitorio e si comporteranno così, proprio come accade l’ultimo giorno di scuola. L’affinità palpabile fra alcuni dei partecipanti apparirà ancor più evidente con la fine di questa esperienza alle porte e anche le emozioni ne saranno amplificate.

I concorrenti riceveranno una visita dai loro parenti durante le fasi finali della competizione e forte sarà la commozione.

Le Prove:

La Prova Televendita

I concorrenti in gara con l’aiuto di Giorgio Mastrota si misureranno nella televendita.

La Prova Cinema

Ospite durante la gara sarà Sandra Milo

Interrogazione a sorpresa

La Maestra Flavia durante la notte farà irruzione nelle stanze.

La Prova Su di noi

La competizione renderà evidente se le pupe e i secchioni (e viceversa) nella coppia si conoscono rispettivamente.

Il Bagno di cultura

A valutare la competizione sarà il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

Le coppie di concorrenti ancora in gara:

Angelica-Mazzoni

Marina-Massa

Stella-Santagati

Scalzi-Stefano

Ospiti di oggi:

Sandra Milo

Maria Monsè

Alessandro Cecchi Paone

Giorgio Mastrota

Guarda il video – anteprima sulla finale di La Pupa e il Secchione di stasera