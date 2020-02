Stasera in tv – diMartedì: ospiti e anticipazioni di oggi 18 febbraio

DiMartedì questa sera in tv torna sull’attualità, sul tema pensioni e non solo: tutti gli ospiti e gli argomenti trattati in puntata

DiMartedì, programma condotto da Giovanni Floris, sarà in onda oggi, 18 febbraio, in prima serata ore 21.25 su La 7.

Un occhio di riguardo, come sempre, sarà concesso alla politica italiana e al Governo.

Vediamo di seguito quali sono i temi che verranno trattati in puntata e gli ospiti di Giovanni Floris.

DiMartedì sulla riforma del processo penale e non solo

Riguardo la riforma del processo penale il magistrato Piercamillo Davigo, ospite la scorsa settimana a diMartedì, ha dichiarato apertamente:

“Chi vuole che il sistema giudiziario non funzioni non è un garantista ma è uno che vuole che la giustizia non funzioni. I processi durano tanto perché c’è un numero di appelli in Italia spropositato.”

E sulla prescrizione il magistrato ha rincarato la dose:

“In questo paese ci si dimentica che il nostro codice può funzionare solo con un numero limitato di processi, gli altri dovrebbero essere definiti con riti alternativi, soprattutto i patteggiamenti.”

Le parole di Davigo hanno scosso non poco sia l’opinione pubblica che le alte cariche dello Stato, tanto che il tema tornerà a essere nuovamente trattato questa sera in tv.

Altri temi trattati

Giovanni Floris analizzerà il fenomeno del crescente consenso acquisito da Giorgia Meloni e il processo a Matteo Salvini per la nave Gregoretti.

Gli approfondimenti su politica, economia e attualità si incentreranno anche sul tema pensioni e tasse. Nella scorsa puntata si è parlato (e molto discusso) riguardo al taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Secondo quanto riportato, molti di questi starebbero facendo ricorso, aprendo uno scenario ignoto e preoccupante. Il Movimento 5 Stelle, proprio in segno di protesta contro la possibilità che venga eliminato il taglio ai vitalizi degli ex parlamentari, ha indetto una manifestazione organizzata. Secondo il gruppo politico “la casta di irriducibili” avrebbe presentato quasi 2000 ricorsi alla Camera e al Senato per tornare a godere dei vitalizi. A diMartedì di parlerà inoltre delle liti interne alla maggioranza di Governo e della posizione che sta assumendo Italia Viva.

Oltre ai sempre presenti e insostituibili Nando Pagnoncelli, con i suoi sondaggi e Gene Gnocchi, con la sua copertina satirica, è certo che interverranno in studio molti dei diretti interessati, tuttavia i nomi dei nuovi ospiti questa settimana non sono stati rivelati dalla rete.

