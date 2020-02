Stasera in tv per il ciclo Purché finisca bene, Al Posto Suo oggi 18 febbraio

Stasera in tv per il ciclo Purché finisca bene, Al Posto Suo...

Per il ciclo di Rai 1 intotolato Purché finisca bene andrà in onda stasera in televisione Al Posto Suo: trama, cast e trailer del film di oggi 18 febbraio

La prima rete porta in questa serata in tv con il ciclo Purché finisca bene la commedia interpretata da Alessandro Tiberi e intitolata Al Posto Suo.

Due gemelli che hanno preso due strade molto diverse.

Il film andrà in onda in prima visione alle ore 21.40 su Rai 1.

Vediamo insieme trama del film e i suoi attori protagonisti.

Leggi anche –> Alessandro Tiberi, chi è: età, carriera e vita privata dell’attore romano

Al Posto Suo su Rai1… Purché finisca bene!

Purché finisca bene, serie di film di Rai 1 iniziata nel 2014, si è arricchita quest’anno di due nuove pellicole, ossia Mai scherzare con le stelle e Al Posto Suo (in onda questa sera). Quello proposto da Rai 1 è un ciclo di commedie che promette momenti di (esilaranti) difficoltà per i personaggi del film ma anche un lieto fine assicurato.

Al Posto Suo, trama

Due fratelli gemelli, perfettamente uguali esteticamente (ed entrambi interpretati da Alessandro Tiberi) sono diversi fra loro sotto ogni altro punto di vista. Damiano e Chicco, infatti, vivono vite diametralmente opposte e non hanno più alcun rapporto da ben 15 anni. Il padre dei ragazzi, Cesare, che soffre del loro allontanamento, per cercare di sbloccare la situazione fa un annuncio che sconvolgerà la vita di entrambi. I due fratelli dovranno scambiarsi l’identità, vivendo uno nei panni dell’altro per un mese, in caso di rifiuto contrario dovranno rinunciare all’eredità.

Il rider Chicco dovrà quindi interpretare il ruolo dell’integerrimo manager Damiano e quest’ultimo darsi alla vita estrema che caratterizza l’esistenza del fratello. Le cose si complicheranno quando Chicco incontrerà, Ofelia, la fidanzata di Damiano, ignara di tutto…

Al Posto Suo, cast:

Alessandro Tiberi

Aurora Ruffino

Liz Solari

Andrea Bosca

Mauro Serio

Trailer del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI