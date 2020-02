Como | Soldi buttati | bambina getta duemila euro nel water

Una bimba lancia un grosso quantitativo di denaro nel water di casa. E tira lo sciacquone. La madre disperata per tutti quei soldi buttati chiama i pompieri

Ha davvero del clamoroso quello che è successo ad Erba, in provincia di Como con un quantitativo ingentissimo di soldi buttati via. Responsabile di tutto questo una bambina, che chissà come, è riuscita a mettere le sue dolci manine su ben 2mila euro in contanti.

E la piccola ha pensato bene di gettare tutti questi contanti nel water. Il tutto non mancando di tirare lo sciacquone. Così non è stato in alcun modo possibile cercare di recuperare quei soldi buttati. Il denaro proveniva da un bancomat, dove poco prima la mamma della bimba aveva effettuato un prelievo. Con tutta probabilità la donna deve avere lasciato le banconote a portata di mano. La bimba, certamente attratta dai colori sgargianti che contraddistinguono gli euro, li ha presi e non conoscendo il valore dei soldi, ha agito in questo modo.

Soldi buttati, la mamma della bimba chiama i vigili del fuoco

Da quel che si apprende lei stessa ha indicato alla sua mamma il water e lo sciacquone. La donna ha ben compreso cosa fosse accaduto e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno anche smontato la tazza, utilizzando alcuni strumenti da infilare nella tubatura per cercare di recuperare i soldi. Alla fine qualcosa è stato rinvenuto. Si tratta di circa la metà della somma gettata via. Altri mille euro però sono andati perduti per sempre. E magari qualche altro fortunato sarà in grado di trovarli.

