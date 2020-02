Sergio Mattarella, chi sono i 32 eroi civili insigniti dell’onorificenza al merito

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella assegna 32 onorificenze al merito. Chi sono gli eroi civili insigniti dell’onorificenza da parte del Quirinale.

Sono 32 gli eroi civili che hanno ricevuto nella giornata di ieri l’onorificenza al merito da parte della Repubblica Italiana. Il più giovane ha solo 22 anni, mentre il più anziano ne ha 90. Alcuni sono donne e alcuni sono uomini. Abitanti di piccoli paesi o di grandi città, del Nord o del Sud Italia. In comune hanno il fatto che la vita li ha costretti a scegliere tra essere indifferenti o agire e hanno scelto di agire.

I 32 eroi civili sono diventati cavalieri, commendatori, ufficiali. Ognuno si è distinto per un atto di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nella promozione della cultura e della legalità o per l’attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela all’ambiente. “È necessario far conoscere quel che di bene avviene e facendolo si rende anche un servizio alla verità e alla Repubblica“, queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente ha citato l’articolo 2 della Costituzione Italiana, che “indica espressamente il dovere inderogabile della solidarietà“. Questo dovere deve essere associato a principi di “libertà e uguaglianza“, poiché senza di questi si rischiano valori incompiuti. Il Capo di Stato dichiara che la solidarietà ‘viene fatta vivere praticandola’.

Le storie dei 32 eroi civili

Romolo Carletti, 84 anni, è un pensionato di Montemignaio. Ogni mattina l’uomo percorre 60 chilometri per accompagnare a scuola Xhafer, un bimbo macedone non vedente di 7 anni, perché suo padre fa il taglialegna nei boschi e la madre non guida. Stefano Morelli, di anni 42. Il chirurgo cardioanestesista pediatrico al Bambin Gesù di Roma, opera gratuitamente i bambini con traumi subiti in guerra o ustioni e da 12 anni organizza missioni in tutto il mondo.

Maria Coletti, di anni 50, è una maestra che insegna l’italiano ai bambini stranieri nel quartiere romano di Torpignattara.

Donato Matassino, anni 85, professore di Ariano Irpino, ha donato la sua liquidazione da professore universitario per la costruzione di una scuola in Madagascar.

Angel Vargas Fernandez, un benzinaio di vent’anni è argentino ma vive in Italia da 12 anni ed ha salvato un bambino, prendendolo al volo quando è caduto da un balcone a Casalmaiocco.

Dino Impagliazzo, chef di Roma di 89 anni, è conosciuto perché distribuisce pasti gratuiti ai senza tetto.

Marco Giazzi, 26 anni, di Castiglione delle Stiviere, è un coach che durante una partita di basket ha ritirato la sua squadra, che vinceva con un vantaggio di 10 punti, perché i genitori insultavano l’arbitro. Questi sono solo alcune delle straordinarie persone che hanno ricevuto l’onorificenza al merito da parte del Presidente della Repubblica.

