Ragazza di 17 anni aggredita da un toro a Milano: quali sono le condizioni

Una ragazza di 17 anni è stata aggredita da un toro questa mattina mentre si recava a scuola: la giovane è stata ricoverata al Niguarda.

Questa mattina nel milanese si è verificato un incidente che avrebbe potuto portare a conseguenze molto gravi. Un toro è fuggito da uno degli allevamenti che si trovano nei pressi del capoluogo lombardo e si è aggirato per Abbiategrasso scorrazzando per le strade. L’animale, confuso per il frastuono della città e per la confusione, ha cominciato a correre in mezzo alle vie generando il panico.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 17 anni che in quel momento si stava recando a scuola. Quando il toro l’ha vista camminare ha cominciato a caricarla e l’ha colpita in pieno. Per fortuna il possente animale non si è accanito contro di lei, ma ha continuato la sua fuga per le vie cittadine.

Toro aggredisce diciassettenne, catturato

In seguito all’aggressione, la ragazza ha riportato contusioni alla spalla, alla schiena e al collo. I paramedici intervenuti sul luogo le hanno praticato delle medicazioni e poi l’hanno portata in ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano. Qui le verranno effettuati degli accertamenti per appurare se ci sono fratture o se nella caduta ha riportato un trauma cranico. Secondo le prime informazioni giunte, per fortuna, pare che la giovane non sia in pericolo.

Per quanto riguarda il toro, in seguito all’aggressione è stata lanciata una caccia all’animale per tutta la zona. Dopo qualche ora all’inseguimento, l’animale è stato finalmente fermato. Sul luogo della cattura ci sono sia il personale del 118 che i carabinieri. Ora bisogna capire come abbia fatto il toro a liberarsi e scappare.