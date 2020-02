Previsioni meteo 19-20 febbraio: una veloce perturbazione in arrivo sull’Italia che porterà piogge, temporali e neve.

In questo inverno primaverile con temperature ben sopra la media e giornate soleggiate, l’Italia è stata soltanto sfiorata dalle violente tempeste che hanno messo in ginocchio il Centro e Nord Europa. L’ultima è stata la tempesta Dennis, che negli ultimi giorni si è abbattuta violentemente soprattutto sul Regno Unito. La scorsa settimana, invece, era stata Ciara o Sabine a portare raffiche di vento sopra i 150 km orari, con piogge abbondanti, alluvioni e danneggiamenti su un’area più vasta.

In Italia invece ha prevalso l’alta pressione portata dall’anticiclone subtropicale di origine nordafricana, ma il tempo sta per cambiare anche qui. A metà settimana è in arrivo sul nostro Paese una perturbazione che porterà piogge, temporali e neve in montagna. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Previsioni meteo 19-20 febbraio: perturbazione sull’Italia

Pausa a questo febbraio primaverile, nelle prossime ore arriverà sull’Italia una perturbazione che porterà piogge e rovesci, insieme alla neve sui rilievi, sia alpini che appenninici. Il tempo cambierà nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.

L’alta pressione presente sul Mediterraneo e sull’Europa meridionale verrà intaccata da una perturbazione di origine atlantica che porterà maltempo sull’Italia da Nord a Sud. Come sempre, le condizioni meteo inizieranno a peggiorare sulle regioni di Nord-Ovest e tirreniche, già nella giornata di martedì 18 febbraio, con le prime piogge e i rovesci sull’alta Toscana. Nelle ore successive il maltempo si sposterà sulla regione appenninica e sull’Emilia Romagna, dove è attesa qualche pioggia locale. Mentre sui rilievi è attesa qualche nevicata.

Poi nella giornata di mercoledì 19 febbraio, le correnti atlantiche si sposteranno sul Centro Sud, dove porteranno piogge e temporali e nevicate sull’Appennino centromeridionale.