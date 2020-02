Paris Hilton presenta il suo fidanzato Carter Reum: chi è – VIDEO

Chi è Carter Reum, imprenditore classe 1981: Paris Hilton, l’ereditiera più famosa al mondo, presenta il suo fidanzato sui social.

Paris Hilton, l’ereditiera più famosa al mondo, non è più single. Infatti, non ci sono più dubbi sulla nuova relazione tra lei e l’imprenditore Carter Reum, che insieme a suo fratello, Courtney Reum, ha co-fondato e costruito VEEV Spirits.

Qualche settimana fa, i due sono stati visti ballare e baciarsi alla festa della Warner Bros in occasione dei Golden Globe. Una fonte vicina alla coppia ha quindi confermato che i 2 sono felici e stanno uscendo insieme.

Proprietario di due aziende e consulente per start up, imprenditore nel ramo alcolici classe 1981, Carter Reum, per la prima volta è apparso nelle scorse ore sul profilo Instagram di Paris Hilton. L’ereditiera ha scelto proprio il periodo in cui si festeggia San Valentino per fare le “presentazioni ufficiali” ai suoi follower che la seguono sul noto social network. Le presentazioni nella coppia, a quanto pare, sarebbero state fatte dall’attrice Gwyneth Paltrow.