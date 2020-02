Un papà coraggioso e amorevole inventa il “Gioco della risata” per proteggere la figlia dalla paura della guerra civile che dilania il Paese.

Un padre che si trova a dover crescere un figlio in una zona di guerra ha il difficile compito di proteggerlo da quanto accade fuori dalla porta di casa. Ma tale compito non si esaurisce esclusivamente nel evitare zone pericolose o nascondersi, il genitore ha anche il dovere di preservare quell’innocenza che connota i primi anni di vita. Lo sa bene Abdullah Al-Mohammad, giovane padre siriano che di recente è dovuto scappare dalla sua città natia, Saraqib, per chiedere asilo ed ospitalità ad un amico residente a Sarmada.

La guerra civile che dilania il Paese mediorientale lo ha costretto a scappare in una zona più sicura, ma anche lì i boati delle esplosioni e della guerriglia urbana sono una colonna sonora ineliminabile. Una realtà terribile che lui e la moglie hanno imparato ad accettare e con la quale convivono ormai da nove anni. Diverso il discorso per la loro piccola, Salwa, una bimba di appena 3 anni che ancora non può capire la complessità del conflitto né del dramma sociale in cui è costretta a crescere.

Papà inventa il “Gioco della risata” per preservare la figlia dalla paura della guerra

Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020

Consapevolezza che questo papà coraggioso vorrebbe che arrivasse il più tardi possibile. Per evitare che la figlia fosse spaventata dai continui boati che è costretta a sentire, Abdullah ha inventato un gioco. Ad ogni esplosione chiede alla figlia: “Bomba o Aereo?”, la piccola dà la sua risposta, il papà le dice se ha indovinato o sbagliato e la piccola scoppia in una fragorosa risata. Il video del gioco è emerso online qualche giorno fa ed è già diventato virale in tutto il mondo. Gli utenti lodano l’iniziativa di quest’uomo e gli fanno i complimenti.

Intervistato da ‘Sky’, Abdullah ha spiegato il motivo per cui vuole che la figlia non tema la guerra: “E’ solo una bambina, non comprende la guerra. Ho deciso di insegnarle questo gioco per evitare che il suo equilibrio psicologico collassi. In modo che non si ammali di paura”. La speranza di quest’uomo e di tutto il mondo è che la piccola Salwa possa crescere senza conoscere mai gli orrori della guerra.