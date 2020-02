Papà compra dinosauro al figlio | si ritrova con un mostro in giardino FOTO

Un papà compra un dinosauro al figlio pensando che fosse una statua di esigue dimensioni. La sorpresa è stata grande quando è arrivato il regalo.

Un papà compra un dinosauro al figlio per fargli un regalo. Il piccolo è infatti un grande appassionato dei lucertoloni che hanno abitato la Terra fino pressappoco a 65 milioni di anni fa, quando una enorme estinzione di massa ha posto fine al loro regno. Il regalo però si è rivelato più grosso del previsto. E così quella rappresentazione di Carnotaurus ha finito con l’invadere il giardino di casa. L’enorme statua è stata acquistata online da un certo Andre Bisson, residente nell’isoladi Guernsey, nello Stretto della Manica. Ed ora certamente suo figlio Theo di 4 anni deve pensare di essere figlio del miglior padre del mondo. Tutto è nato quando il bimbo gli ha chiesto una statua del Carnotaurus, non dissimile dal più celebre Tyrannosaurus Rex se non per alcuni evidenti dettagli.

Papà compra dinosauro, non pensava che fosse in scala reale

Un parco divertimenti ormai dismesso che vendeva statue proprio a tema dinosauri ha fatto si che Andre cogliesse la palla al balzo. C’era proprio una raffigurazione di Carnotaurus, che l’uomo ha ordinato per circa mille euro. Cosa volete che sia un simile esborso di fronte alla felicità di un bambino? La statua gli sarebbe stata recapitata direttamente a casa. Certo però che l’uomo non avrebbe mai pensato di trovarsi davanti ad un vero e proprio dinosauro, almeno nelle dimensioni. Ecco che nel giardino di casa si è ritrovato un mostro di due metri e mezzo di altezza e dalla lunghezza di più di 6 metri. Oltre che dal considerevole peso di due tonnellate. Ci è voluta anche una gru per posizionarla correttamente. Resta ora da chiedersi se il lucertolone rimarrà lì a lungo.