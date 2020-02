Muore 14enne, aveva un tumore: l’amica aveva trovato i soldi per le cure

Muore una ragazza a 14 anni, per una forma rara di tumore. Ma la sua amica aveva trovato i soldi per sottoporla alle cure necessarie.

Una ragazza di quattordici anni è morta solo dopo 5 mesi da quando aveva scoperto di avere una rara forma di tumore. Il suo nome era Lily Wythe e il cancro che l’ha colpita era tremendamente aggressivo. Da quando aveva scoperto la malattia, la sua famiglia aveva cercato forme di cure sperimentali per darle più tempo e la sua migliore amica, Lillie Cotgrove, aveva persino avviato una raccolta fondi per delle cure alle quali avrebbe potuto sottoporsi.

La tredicenne Lillie Cotgrove era riuscita a raccogliere oltre 230 mila sterline in poche settimane, ma la sua migliore amica Lily è morta prima di poter partire negli Stati Uniti. I suoi cari avevano sentito parlare di un programma sperimentale negli USA per il tipo di tumore di Lily, un glioma pontino intrinseco diffuso di alta qualità (DIPG). Le condizioni della ragazza, però, si sono aggravate contro le previsioni dei medici.

I dottori avevano dato alla giovane Lily Whyte un anno di vita, ma la ragazza si è aggravata molto prima. Non ha potuto sottoporsi in tempo alle cure necessarie perché non aveva il denaro sufficiente e alla fine ha perso la battaglia contro il cancro. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la famiglia della ragazza sulla pagina Facebook che avevano creato come supporto per Lily.

