Malore al pigiama party, 18enne muore dopo una notte con le amiche

Dopo una notte in compagnia delle amiche, la 18enne Sinead ha accusato un attacco cardiaco durante un pigiama party ed è morta.

Sinead era una ragazza carica di energie, sempre pronta a sollevare l’umore dei propri amici e dei propri familiari, appassionata di musica e di calcio. La sua giovane vita si è interrotta all’improvviso la notte tra venerdì e sabato. La sera prima era uscita con le amiche e doveva andarsi a coricare a casa di una di queste per un pigiama party. Sebbene avessero fatto tardi, si erano ritirare intorno alle 4 del mattino, la ragazza non aveva dimenticato di scrivere alla madre per dirle che tutto era andato per il meglio e che erano giunte a casa.

Quel messaggio era un gesto di affetto nei confronti dei genitori, un modo per non farli preoccupare. Purtroppo, però, 6 ore dopo sono state le amiche di Sinead a chiamare la madre per dirle che la figlia aveva accusato un malore mentre dormiva. A quanto pare la diciottenne è stata vittima di un attacco cardiaco, i paramedici hanno fatto il possibile per salvarla, ma non c’è stato modo per ristabilire il battito. Adesso la sua famiglia aspetta il referto del coroner che chiarirà se il malore è dovuto ad un difetto congenito o ad altre cause.

Accusa un malore a casa di un’amica, Sinead lascia un vuoto in chiunque la conoscesse

A raccontare la tragica morte della diciottenne di County Louth (Irlanda) è stata la madre Sharon in un’intervista concessa al ‘Liverpool Echo‘. La donna spiega che è già stata esclusa la pista dell’overdose: “Ci hanno detto che ha avuto un grave attacco cardiaco. Hanno già escluso che abbia assunto droghe o qualcosa del genere. Stanno verificando che non avesse un difetto cardiaco congenito”.

Di lei ha parlato anche un amico, Jamie, con il quale condivideva la passione per il Liverpool e per la musica. Il ragazzo la ricorda dolcemente, spiegando: “Era quel genere di persona che faceva ridere tutti, non permetteva a nessuno di essere triste”. Il giovane poi la descrive come una ragazza piena di interessi: “Amava così tante cose”, quindi si sofferma sul suo più grande amore: “Era una tifosa accanita del Liverpool. Qualsiasi progetto avesse, lo cambiava in funzione delle partite del Liverpool. Questa passione è ciò che ci ha legato inizialmente”.