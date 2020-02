L’Isola dei Famosi rinviata: l’indiscrezione del tutto inattesa – VIDEO

Per colpa del Grande Fratello Vip, ora arriva l’indiscrezione del tutto inattesa: sarebbe stata rinviata a data da destinarsi L’Isola dei Famosi.

Sta facendo molto discutere un’indiscrezione del portale Che Tv Fa, secondo la quale la nuova edizione del reality show L’Isola dei Famosi, condotto per il primo anno da Ilary Blasi potrebbe slittare a data da destinare.

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi via dall’Isola dei Famosi: il “colpo basso” di Karin Trentini

Da quanto si apprende, lo slittamento deriverebbe dal prolungamento del Grande Fratello Vip. In trasmissione, Alfonso Signorini ha annunciato che la quarta edizione del reality si prolungherà fino ad aprile.

Leggi anche –> L’Isola dei Famosi: “ufficiale” Ilary Blasi al posto della Marcuzzi – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Questo potrebbe avere come conseguenza uno slittamento dell’inizio di altre trasmissioni già calendarizzate da Mediaset e tra queste potrebbe esserci anche L’Isola dei Famosi. Peraltro, in questi giorni si sono fatti diversi nomi rispetto ai nuovi concorrenti, tra loro Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, e Sylvie Lubamba. Tra gli altri nomi che si fanno, ci sono l’attrice Eleonora Giorgi, che ha già fatto il Grande Fratello Vip, proprio come Maria Monsé, altra papabile per sbarcare in Honduras, poi il neomelodico Rosario Miraggio e l’ex tronista Jack Vanore. Si parla poi di Sara Tommasi, Alessandra Mussolini e Alessia Macari, ma per ora siamo solo ai totonomi.