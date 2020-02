L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi e la verità sull’addio – VIDEO

La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e la verità sull’addio al reality show ‘L’Isola Dei Famosi’: la conduttrice rompe il silenzio.

Come ormai noto, non ci sarà Isola dei Famosi per Alessia Marcuzzi, “in pieno accordo con Mediaset”. Al suo posto, ecco arrivare Ilary Blasi. Prima le voci, poi la conferma ufficiale, e ora arrivano anche le motivazioni di Alessia Marcuzzi.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha affermato: “Sì, è vero, ho lasciato l’Isola – prosegue – perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto al programma”.

C’è spazio per il ‘ricordo più bello’: “L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”. Poi sulla possibilità che possa partecipare all’Isola ma come concorrente, la conduttrice sottolinea: “Mai dire mai”. Intanto nella prossima estate Mediaset rispolvererà il Summer Festival dopo un anno di assenza e al timone ci dovrebbe essere proprio Alessia Marcuzzi.