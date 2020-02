Jannik Sinner: buona la prima a Marsiglia, match vinto – VIDEO

Buona la prima a Marsiglia per il tennista Jannik Sinner: battuto lo slovacco Norbert Gombos al termine di un match dal risvolto incredibile.

Non ha fallito la prima a Marsiglia, nel torneo Open 13, l’azzurro Jannik Sinner. L’altoatesino è considerato il più importante talento mondiale del tennis. Oggi affrontava Norbert Gombos, tennista slovacco classe 1990, attualmente in posizione 113 al mondo nella classifica ATP.

Invece, il tennista azzurro è il più giovane classificato tra i primi 100 della classifica mondiale ATP. Adesso è anche entrato tra i primi 70 in graduatoria. Non solo: è anche il più giovane vincitore delle NextGen Finals.

Il match di Jannik Sinner a Marsiglia interrotto per mezz’ora

L’altoatesino ha vinto il primo set per 6-4 e conduceva anche il secondo con il punteggio di 4-3 questo pomeriggio a Marsiglia, quando è accaduto davvero qualcosa di incredibile. Infatti, un antifurto assordante ha improvvisamente iniziato a suonare, togliendo la concentrazione ai giocatori. Dopo diversi minuti di attesa, si è arrivati all’unica soluzione possibile: di fronte all’impossibilità di spegnere l’antifurto e proseguire il match, è arrivata la sospensione dell’incontro.

Il fuoriprogramma ha un po’ spazientito sia gli spettatori che i 2 in gara. Si è rimasti fermi poco più di mezz’ora. Alla ripresa del match, lo slovacco ha pareggiato e per tutto il secondo set ha tenuto il ritmo dell’azzurro andando al tie-break. Qui parte alla grande ma poi emerge il carattere di Jannik Sinner, che si impone per 7-5.