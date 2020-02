Coronavirus: chi è l’italiano positivo a bordo della nave – VIDEO

Chi è l’italiano positivo al Coronavirus a bordo della nave Diamond Princess: gli altri connazionali pronti al rientro nelle prossime ore.

Un cittadino italiano a bordo della nave Diamond Princess è risultato positivo al test da coronavirus. Dopo le voci delle scorse ore arriva adesso la conferma ufficiale da parte della Protezione Civile, in una nota.

Si legge nella nota: “Al momento dagli esami sanitari effettuati a bordo della nave, un cittadino italiano risulta positivo al test del Coronavirus. Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie”.

Dovrebbe essere sotto controllo la situazione per gli altri nostri connazionali e per i 5 della Westerdam, da dove sarebbe sbarcato un infetto. Continuano, intanto, le attività per far rientrare gli altri italiani a bordo della Diamond Princess, circa 25 tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Il ministro Roberto Speranza stamattina ha spiegato alla trasmissione ‘Agorà’: “Gli italiani che tornano dalla nave da crociera Diamond Princess saranno in quarantena”. In tutto, sarebbero centinaia i contagiati a bordo della nave: 542 per l’esattezza, in quarantena nella baia di Yokohama.