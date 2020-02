Finisce in dramma un improvviso incidente in metro che vede una persona restare bloccata fra la banchina ed un treno. L’uomo subisce l’amputazione dell’arto.

Un grave incidente in metro alla fermata Lancetti a Milano si conclude con un tragico epilogo. Vittima un uomo di 66 anni che lunedì 17 febbraio 2020, di pomeriggio, è stato colpito da uno dei treni che abitualmente transitano sulla linea. Subito sono accorsi gli agenti della Polfer, unitamente al personale medico del 118 ed ai vigili del fuoco.

La Questura di Milano ha acquisito le riprese delle telecamere di sicurezza del circuito chiuso installate in metropolitana. Dalle immagini è possibile evincere come il 66enne sia caduto dopo essersi avvicinato al treno. Aveva una andatura già claudicante.

Incidente in metro, inevitabile amputare la gamba alla vittima

Poi all’improvviso l’individuo perde l’equilibro e scivola, restando con un piede incastrato tra la banchina ed il treno. I soccorritori hanno dovuto lavorare per oltre un’ora, e subito dopo l’uomo è stato condotto d’urgenza all’ospedale Niguarda. Qui ha ricevuto un immediato ricovero in codice rosso. Le sue condizioni erano già gravi e purtroppo i medici non hanno potuto evitare l’amputazione della gamba. L’arto gli è stato reciso al di sotto del ginocchio. Ora si trova in prognosi riservata. La scelta di tagliare parte della gamba è da motivarsi con un grave shock emorragico subito. Versa ora in stato di coma farmacologico all’interno del reparto di Terapia Intensiva. E purtroppo non si trova ancora fuori pericolo di vita. Il personale sanitario ne monitora costantemente le condizioni di salute.

