Enoteche d’Italia 2020 del Gambero Rosso. La nuova guida alla prima edizione. La classifica e i premiati.

È uscita la nuova guida Enoteche d’Italia 2020, edita dal Gambero Rosso e alla sua prima edizione. Una pubblicazione importante per conoscere i migliori luoghi in Italia dove acquistare buon vino. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla novità.

Leggi anche –> Un nuovo modo di fare aperitivo in montagna, arriva lo SpeckAperitivo

Guida Enoteche d’Italia 2020 del Gambero Rosso

È stata presentata a Roma la guida Enoteche d’Italia 2020 a cura del Gambero Rosso. Si tratta della prima edizione del volume sulle migliori enoteche e sui migliori punti vendita tradizionali, della Gdo e online, per il vino in Italia. Una novità attesa tra le pubblicazioni del Gambero Rosso, fondamentali per andare alla scoperta della migliore enogastronomia in Italia.

La presentazione della nuova guida è avvenuta nel corso del “Global Summit di Gambero Rosso Vino 4.0 Distribuzione, Comunicazione, Promozione Strategie e Protagonisti a Confronto”.

Durante l’evento si è discusso delle strategie da mettere in atto per la promozione del vino italiano in Italia e nel mondo, con l’obiettivo di incrementare i prezzi di vendita. La guida Enoteche d’Italia 2020 raccoglie più di 300 gli indirizzi. Nel corso della presentazione, inoltre, sono stati premiati 54 esercizi con i “Tre Cavatappi” (simbolo del riconoscimento).

Come è emerso nel corso del Global Summit, nel 2019 la produzione di vino italiano ha raggiunto i 46,6 milioni di ettolitri. Il dato conferma che “l’Italia mantiene il primato mondiale, con una progressione in volume sulle esportazioni a 15,7 milioni di ettolitri (+12% rispetto al 2018) e una progressione in valore che ha raggiunto 4,6 miliardi di euro (+4%) (fonte Ismea 2019)”. L’appuntamento è stato concluso con un wine tasting “Anteprima Fiere Vino” con oltre 150 vini in degustazione.

Leggi anche –> Come abbinare il vino a tavola (e sembrare super esperti)

La guida in dettaglio

Oggi una bottiglia di buon vino si può acquistare praticamente ovunque, non solo nelle enoteche o gastronomie più raffinate. Anche nei supermercati della grande distribuzione troviamo esposte sugli scaffali bottiglie pregiate, per non parlare del commercio online che sta prendendo sempre più piede e che recapita tutti i tipi di vini che si desiderano direttamente a casa. Il modo di fruire il vino, anche nell’acquisto, è cambiato e pertanto è diventato indispensabile avere una guida che aiuti a scegliere nella molteplicità delle offerte, segnalando gli indirizzi migliori.

È quello che fa la nuova guida Enoteche d’Italia 2020 del Gambero Rosso, alla sua prima edizione, frutto di un complesso lavoro di ricerca in tutta Italia che ha portato alla realizzazione di una mappa con i migliori locali, tra enoteche, supermercati e negozi fisici e online, dove comprare vino.

Oltre alle enoteche classiche, la nuova guida del Gambero Rosso segnala anche anche quegli esercizi nei quali alla vendita al dettaglio si è affiancata la mescita – molte attività nel corso degli anni hanno cambiato pelle, trasformandosi da bottiglierie a enoteche con mescita. Sono presenti anche i wine bar, oggi dei veri e propri ristoranti, che in alcuni casi sono stati inseriti per via dell’estrema ibridazione degli esercizi. Sono poi segnalati anche i migliori corner della grande distribuzione organizzata. Infine una sezione è dedicata ai wine shop on-line, entità che non hanno negozi fisici ma che vendono vino esclusivamente sulle loro piattaforme digitali.

La nuova guida Enoteche d’Italia 2020 del Gambero Rosso Include oltre 320 indirizzi di grande affidabilità, tra cui 54 punte d’eccellenza, contraddistinte da un nuovo simbolo: i Tre Cavatappi. Non solo, viene anche offerto ad appassionati ed operatori uno strumento agile e utile per diffondere sempre più la cultura del bere bene, a cominciare dalla bottiglia da mettere in tavola ogni giorno.

La guida Enoteche d’Italia 2020 è stata pubblicata in una prima versione digitale online, costantemente aggiornata, ed è consultabile in anteprima con libero accesso fino al 1° marzo. a questo indirizzo: https://www.gamberorosso.it/enoteche. Successivamente sarà disponibile in abbonamento su Gambero Rosso Premium e verrà pubblicata in edizione cartacea. La guida in formato cartaceo sarà presentata al prossimo Vinitaly 2020 di Verona.

Per ulteriori informazioni: www.gamberorosso.it/notizie/enoteche-ditalia-2020-del-gambero-rosso-la-classifica-e-i-premiati

Le altre guide 2020 del Gambero Rosso: