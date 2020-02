Ghali confessa: “Mio padre in prigione, dormivo con mamma” – VIDEO

La confessione di Ghali, l’infanzia difficile del noto rapper italiano: “Mio padre in prigione, dormivo con mamma fino a poco tempo fa”.

Il rapper Ghali si confessa al settimanale ‘Sette’, edito dal Corriere della Sera, raccontando di periodi difficili dal punto di vista economico, anche di recente, quando “io e mia mamma abbiamo dormito nella stessa stanza”.

Quindi parla della sua infanzia difficile: “Sono cresciuto nella periferia milanese da solo con mia madre, perché mio padre era in prigione. E siccome lui non c’era, le regole in casa le stabiliva lei. Ce n’erano parecchie, era severa, ma nonostante questo non riuscivo ad andare bene a scuola: di questo mia madre soffriva molto”.

Oggi la sua vita è sicuramente cambiata: “Ho i miei soldi, una squadra che lavora per me, mamma al mio fianco, una casa mia, una grandissima figa che mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce. Io manco mi aspettavo di comperarmi una casa…”. Di tutto questo anche la mamma ne ha beneficiato: “Appena ho capito di avere la forza economica per poterlo fare ho detto basta: ha sempre lavorato troppo, qualche volta faceva anche quattro mestieri insieme”.