Freccialink Trenitalia: Frecce + Bus, un’unica soluzione per viaggiare in tutta Italia. Le informazioni utili.

Là dove non arriva il treno, in particolare ad alta velocità, arriva l’autobus. Come nel caso del servizio di Trenitalia Freccialink che amplia la rete dei treni Frecce con i collegamenti in autobus. Una formula treno ad alta velocità più bus gran turismo per arrivare ovunque in Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul servizio.

Freccialink Trenitalia: in viaggio con le Frecce e Bus



Per viaggiare comodamente, raggiungendo i centri storici delle città, il treno è il mezzo di trasporto ideale, ancora meglio se ad alta velocità. Senza lo stress di traffico e parcheggi e soprattutto senza i trasferimenti non sempre comodi dagli aeroporti, il treno ci porta nel cuore di una città e da lì andare dove si vuole. Molte zone d’Italia, tuttavia, sono tagliate fuori o servite poco dalla ferrovia ad alta velocità. Per colmare questa lacuna, però, ci sono i servizi che con un biglietto unico abbinano viaggio in treno e in autobus.

Come il servizio Freccialink di Trenitalia che amplia il network delle Frecce, i treni ad alta velocità, con collegamenti dedicati, realizzati con autobus moderni, confortevoli, dotati di collegamento wi-fi e di tutti gli altri servizi necessari. Grazie a Freccialink, si possono raggiungere facilmente molte destinazioni di viaggio, per le vacanze un weekend fuori porta ma anche per motivi di studio o lavoro. Il servizio treno alta velocità + bus, infatti, porta i passeggeri nelle città d’arte italiane, anche quelle meno collegate, e nelle località di montagna dove non arriva il treno.

Trenitalia prevede in questi delle offerte su misura che permetteranno gli utenti di viaggiare in tutta comodità, lasciando a casa la macchina.

Il biglietto di Freccialink può essere acquistato sul sito web ufficiale di Trenitalia, presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate, le self service, l’App Trenitalia e chiamando il Call Center (numero a pagamento). Il servizio bus è acquistabile esclusivamente in abbinamento ad una Freccia in connessione.

