Flavio Bucci, scomparso all’età di 72 anni l’attore del Marchese del Grillo

Questa mattina ha perso la vita Flavio Bucci, celebre attore protagonista nel Marchese del Grillo: l’uomo aveva 72 anni

L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino: “È morto Flavio Bucci, il grande interprete noto per il personaggio di Antonio Ligabue e decine di film come il Marchese del Grillo”. L’attore, aveva 72 anni, sarebbe morto per un infarto secondo le prime indiscrezioni. Da diversi anni abitava a Passoscuro, sul litorale romano.

Flavio Bucci, chi era

L’attore aveva svelato in una vecchia intervista ai microfoni di Vanity Fair: “Ho speso tutto in vodka e cocaina, non ho più soldi. Io non mi pento di niente, ho amato, ho riso, ho vissuto. Mi chiedono spesso se l’alcol mi ha distrutto”. Poi aveva rivelato: “Ubriacarsi è bellissimo, al di là dei discorsi di morale, che io non ho. E poi cos’è che fa bene? Lavorare dalla mattina alla sera per arricchire qualcun’altro”. Nella sua carriera può vantare anche esperienze da doppiatore, come quella di John Travolta ne La Febbre del Sabato Sera. Infine, aveva detto: “Io sono come sono. Non mi voglio assolvere da solo e non voglio nemmeno andare in Paradiso”.