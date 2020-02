Flavio Bucci: omaggio di Raiplay al grande attore scomparso

Omaggio di Raiplay a Flavio Bucci, il grande attore italiano scomparso oggi 18 febbraio a 72 anni: sceneggiati disponibili online.

Si è spento oggi all’età di 72 anni Flavio Bucci, considerato uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. L’attore infatti ha interpretato personaggi rimasti celebri nella storia del nostro cinema.

La notizia della sua morte è stata resa nota dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino: l’attore sarebbe morto per un infarto secondo le prime indiscrezioni. Da diversi anni abitava a Passoscuro, sul litorale romano.

Raiplay: diversi sceneggiati interpretati da Flavio Bucci

Per ricordare l’attore scomparso Raiplay mette a disposizione una serie di sceneggiati televisivi da lui interpretati: tra questi “Ligabue”, trasmesso da Rai1 in 3 puntate, dal 22 novembre al 6 dicembre nel 1977. Sarà possibile rivedere anche “Don Luigi Sturzo”, del 1981, una miniserie televisiva in 3 puntate andata in onda su Rai1. In questi due sceneggiati, l’attore è il protagonista principale, rispettivamente nei panni del grande pittore e del fondatore del Partito Popolare.

Si possono poi trovare “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” del 1983, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Emilio Gadda, e “Le due vite di Mattia Pascal” del 1985, versione televisiva integrale della rilettura de “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, diretto da Mario Monicelli. Col regista, Flavio Bucci ha anche interpretato il capo brigante, Don Bastiano, nella pellicola ‘Il Marchese Del Grillo’.