Flavio Bucci: la confessione choc nell’ultima intervista – VIDEO

Morto a 72 anni Flavio Bucci: la confessione choc nell’ultima intervista del grande attore italiano scomparso oggi per un infarto.

così parlava di sé in un'intervista di diverso tempo fa l'attore Flavio Bucci, venuto a mancare oggi.

Parole drammatiche quelle dell’attore, che ha interpretato personaggi rimasti celebri nella storia del nostro cinema. A ucciderlo, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato un infarto. Da diversi anni abitava a Passoscuro, sul litorale romano.

“In teatro sono arrivato a guadagnare anche due milioni di lire al giorno”, ricordava l’attore, ma “ho speso tutto in vodka e cocaina, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi, mi sparavo 5 grammi al giorno”. A tradirlo è stata anche la passione per i bei vestiti, “scarpe e cravatte che non mettevo mai” e “le donne, anche se per loro non così tanto, me la davano gratis”. Parole in libertà quelle dell’attore, che ha anche la forza di confessare: “Io so di non essere stato un buon padre, non è facile starmi vicino”. Nell’intervista, Flavio Bucci ne aveva anche per molti colleghi e infine confessava: “Io sono come sono. Non mi voglio assolvere da solo e non voglio nemmeno andare in Paradiso”.