Daniela Boscolo è la prof. che ha ricevuto l’Onorificenza al merito dal Presidente della Repubblica. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Daniela Boscolo e la sua storia sono al centro della nuova puntata del programma “Nuovi Eroi”. La 54enne prof. di inglese originaria di Cavarzere (Venezia) ha infatti ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’Onorificenza ufficiale di onore al merito per le attività svolte all’interno dell’istituto scolastico di Porto Viro (Rovigo), dove ha sviluppato un progetto per l’inserimento lavorativo dei disabili conquistandosi anche un posto nella classifica dei 50 migliori insegnanti al mondo. A essere premiata è a sua scelta di lasciare la cattedra per dedicarsi a una serie di progetti di inclusione sociale e scolastica di ragazzi con disabilità. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Daniela Boscolo

Daniela Boscolo ha raccontato a Startup Italia ha raccontato come è nato il progetto “il supermercato dell’integrazione” del 2010: “Avevo coinvolto tutta la scuola, i ragazzi disabili gestivano il supermercato mentre per la parte del marketing contribuivano proprio tutti gli studenti. Era aperto un giorno a settimana per due ore e tutti quelli della scuola venivano a fare lezione lì. L’idea del supermercato ci è venuta perché è un probabile sbocco lavorativo per i ragazzi con disabilità: permette loro di sviluppare abilità sociali e è un ambiente in cui si mettono in pratica gli apprendimenti scolastici, come la matematica, il diritto, l’economia aziendale e anche le lingue. Per realizzare il progetto abbiamo utilizzato un vecchio magazzino della scuola”.

Quanto alla sua partecipazione al format televisivo “Nuovi Eroi”, Daniela Boscolo ha spiegato: “la riprese sono state fatte a Porto Viro e sono durate tre giorni: la troupe di Rai3 mi ha intervistato, i filmati sono stati girati lungo via Roma, poi in un fornaio e all’istituto ‘Colombo’ dove ho lavorato fino a quest’anno. Il giornalista ha parlato con le mie ex colleghe e un’alunna”. Al centro del racconto due progetti importanti come “Supermercato” e “Masterchef”: “L’esperienza con la troupe Rai è stata molto bella e anche molto faticosa, oltre che a Porto Viro siamo stati anche a Cavarzere dove hanno fatto una panoramica del centro e delle scuole. E’ li che ho iniziato il mio percorso nel mondo della disabilità, ho insegnato a Cavarzere dal 2000 al 2007. Poi sono venuta a Porto Viro dove sono rimasta fino al 2019”.

Parlando della sua scelta professionale e di vita, Daniela Boscolo ha precisato: “Io ero un’insegnante di inglese, perché sono di ruolo. Questo vuol dire che potrei tornare a insegnare inglese in qualsiasi momento. Ma la verità è che non ci penso nemmeno: quando mi sono iscritta all’Università cercavo una specializzazione. Per un anno mi sono occupata di disabili, e da allora non ho mai smesso. Adesso insegno in 4 classi, e ho cinque ragazzi disabili da seguire”.

