Andrea Bosca, chi è: carriera e curiosità sull’attore

Chi è Andrea Bosca, carriera e curiosità sul giovane attore italiano: gli esordi a teatro, la fiction e il grande schermo, i riconoscimenti.

Classe 1980, Andrea Bosca, diplomatosi presso la scuola del Teatro Stabile di Torino diretta da Mauro Avogadro, è uno dei volti nuovi del cinema e della fiction italiane. Nel 1998 debutta in teatro con L’amore per sempre, omaggio a Giovanni Testori, e quella per il teatro è all’inizio della carriera la sua grande passione.

Nel 2004 appare su Rai Uno nella miniserie tv Don Bosco, regia di Lodovico Gasparini, dove interpreta il ruolo di Enrico, due anni dopo è la volta di Raccontami, in cui è coprotagonista con il ruolo di Guido Albinati. Nello stesso periodo arriva l’esordio sul grande schermo.

Carriera e curiosità su Andrea Bosca

Nel 2010 recita in Noi credevamo di Mario Martone e successivamente, nel ruolo di protagonista, con Febbre da Fieno, opera prima della regista Laura Luchetti. In quell’anno, vince il Premio Giovani al festival Primavera Del Cinema Italiano di Cosenza per la sua interpretazione in Noi credevamo. Continua anche a fare teatro, portando sul palco ad esempio “Come vivo acciaio”, liberamente tratto da Una questione privata di Beppe Fenoglio. Nel 2012 vince il Premio Guglielmo Biraghi 2012. È protagonista, insieme a Nicolas Vaporidis, della commedia surreale Outing – Fidanzati per sbaglio, opera prima di Matteo Vicino.

Si fa notare in quegli anni come uno dei migliori attori giovani italiani, capace di spaziare dal cinema alla fiction, fino al teatro. Nel cast del film Pasolini di Abel Ferrara, in concorso al Festival del cinema di Venezia nel 2014, interpreta Andrea Fago, il protagonista del romanzo ‘Petrolio’. Prende quindi parte a diverse fiction affiancando Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, come ad esempio Il capitano Maria e La porta rossa. Fa parte della serie televisiva kolossal Medici. Una delle ultime interpretazioni è in Purché finisca bene – Al Posto Suo.