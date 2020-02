Voli low cost Ryanair: annunciatte nuove rotte dall’Italia per l’inverno 2020.

Non siamo ancora alla stagione estiva 2020 dei voli che già si pensa a quella invernale. Lo fa Ryanair, annunciando nuovi collegamenti dall’Italia per l’inverno 2020. Si tratta di occasioni imperdibili per organizzare viaggi verso nuove mete di vacanza ora raggiungibili dall’Italia o di tornare a visitare vecchie destinazioni ripristinate. Inoltre, Ryanair ha anche aumentato i suoi voli per le rotte già attive. Ecco tutto quello che bisogna sapere. Le informazioni utili.

Leggi anche –> Ryanair annuncia nuovi voli dall’Italia per la Grecia

Voli low cost Ryanair: nuove rotte dall’Italia a inverno 2020

La compagnia irlandese low cost Ryanair si prepara a partire il prossimo marzo con i nuovi voli per la stagione estiva, tra rotte stagionali e nuovi collegamenti. Nel frattempo, ha già annunciato le nuove rotte per l’inverno 2020. Si tratta di veri e propri nuovi collegamenti ma anche di precedenti tratte ripristinate o in alcuni rafforzate con un aumento delle frequenze.

In primo luogo, si tratta di quattro nuove rotte che partiranno dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, principale hub di Ryanair in Italia e nel Sud Europa. La compagnia irlandese ha anche aggiunto un nuovo aereo che farà base all’aeroporto Caravaggio di Milano-Bergamo, portando così a 18 i suoi aeromobili che hanno base nello scalo, come riporta Bergamo News.

La prima delle quattro nuove rotte è Banja Luka, in Bosnia Erzegovina, verso la quale i voli da Bergamo partiranno due volte a settimana. Poi c’è la siciliana Trapani, con quattro voli a settimana. Quindi la tedesca Norimberga e Tenerife Sud alle Isole Canarie, ciascuna delle due destinazioni collegata con cinque voli a settimana.

I collegamenti di Ryanair in partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per la prossima stagione invernale salgono così a 84. È inclusa anche la recente rotta per Yerevan, capitale dell’Armenia. Presto verranno annunciati anche i voli aggiuntivi sulle tratte già esistenti.

Leggi anche –> Le nuove rotte low cost di Ryanair per l’estate 2020: i voli da prenotare

Nel frattempo, Ryanair ha rilanciato anche i voli giornalieri diretti a Cagliari in partenza da Bergamo Orio al Serio e da Milano Malpensa. A seguito della messa in liquidazione di Air Italy, che collegava la Sardegna all’Italia continentale. Proprio a seguito della dipartita di Air Italy, Ryanair starebbe valutando la possibilità di aprire una base a Olbia, la seconda sull’isola dopo quella di Alghero. Questa eventualità garantirebbe i collegamenti per i sardi verso il resto d’Italia oltre che i voli turistici per la Sardegna.

Per quanto riguarda, invece, l’aeroporto di Milano Malpensa, oltre al volo per Cagliari, sono previsti per l’inverno 2020 nove voli alla settimana per Barcellona, quattro settimanali per Alghero e il ripristino della tratta bisettimanale per Tenerife.

I nuovi voli low cost Ryanair per l’inverno 2020 si possono acquistare già ora sul sito web della compagnia aerea, con possibilità di prenotazione fino a marzo 2021. Inoltre, la compagnia low cost irlandese sta lanciando di continuo nuove offerte, anche per la prossima estate. Tenete d’occhio il suo sito web!

Vi ricordiamo poi che Ryanair ha aumentato le tariffe per il bagaglio a mano. Non è una bella notizia per i passeggeri della compagnia aerea ma contro la quale pare non ci sarà molto da fare. Se volete viaggiare con Ryanair per portare in cabina il bagaglio a mano che non sia una piccola borsa (ad esempio il trolley piccolo) dovete acquistare il biglietto con imbarco prioritario (priority). Quando questa novità del priority fu introdotta nel novembre del 2018, il prezzo che si pagava era mediamente di 6 euro, poi è salito a 8 euro, poi a 10 e ora ha avuto un ulteriore aumento fino a 14 euro.

Secondo un’indagine del Corriere della Sera si sale anche fino a 15,40 euro per il priority (sebbene questa cifra non sia presente nelle tariffe del sito web di Ryanair): si tratta del 133% in più rispetto a novembre 2018 e il 16% in più rispetto agli ultimi mesi del 2019.

Leggi anche –> Viaggi 2020: le 20 destinazioni low cost con Ryanair